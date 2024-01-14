İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırılar

İstanbul Esenyurt’ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor. İlk iki saldırı Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı.

İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırılar

456 Sokak'ta karşılıklı olarak faaliyet gösteren 2 kahvehaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Kahvehanelerden birine 4, diğerine ise 7 kurşun isabet etti. Saldırı anında pencerelerden dağılan cam parçaları, bir kişinin yüzünü yaraladı,

Büyük Ayazma Caddesi'ndeki başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. İçeride müşterinin olmadığı saatlerde yapılan saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

Saldırganların olay yerine otomobil ile geldiği görüntüler, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüphelilerin diğer saldırılardaki aynı kişiler olup olmadığı araştırılıyor.

Düzce'de CKD üyeleri bir araya geldiDüzce'de CKD üyeleri bir araya geldiGündem
# istanbul # esenyurt
Çok Okunanlar
Emekli maaşına ek zam sonrası seyyanen zam gelecek mi?
Emekli maaşına ek zam sonrası seyyanen zam gelecek mi?
MİT'ten kritik operasyon!
MİT'ten kritik operasyon!
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Düzce'de feci kaza! Tır'a çarptı takla attı...
Düzce'de feci kaza! Tır'a çarptı takla attı...
"ABD, Türkiye'yi silahla tehdit ediyor"
"ABD, Türkiye'yi silahla tehdit ediyor"
Öne Çıkanlar Mehmetçik yalnız mı ? | Gün İçinden | Derya Coşgun İmren - Yakup Aslan Mehmetçik yalnız mı ? | Gün İçinden | Derya Coşgun İmren - Yakup Aslan Başvuru Yapanlar Ücretsiz Gıda Kolisi Alıyor! Ücretsiz Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Yapanlar Ücretsiz Gıda Kolisi Alıyor! Ücretsiz Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?