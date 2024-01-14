İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırılar

456 Sokak'ta karşılıklı olarak faaliyet gösteren 2 kahvehaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.



Kahvehanelerden birine 4, diğerine ise 7 kurşun isabet etti. Saldırı anında pencerelerden dağılan cam parçaları, bir kişinin yüzünü yaraladı,



Büyük Ayazma Caddesi'ndeki başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. İçeride müşterinin olmadığı saatlerde yapılan saldırıda iş yerinin camları kırıldı.



Saldırganların olay yerine otomobil ile geldiği görüntüler, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüphelilerin diğer saldırılardaki aynı kişiler olup olmadığı araştırılıyor.



