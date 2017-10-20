İstanbul’un Eyüp ilçesinin ismi Eyüpsultan oldu. Eyüp ilçesinin adının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın konuyla ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Teklifin kabul edilmesinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın açıklama yaptı.



Aydın, "Kıymetli hemşehrilerimiz,bu gece TBMM'nde kabul edilen yasayla ilçemizin adı artık Eyüpsultan olarak değiştirilmiştir. Yaklaşık bir yıldır yaptığımız çalışma olumlu sonuçlanmış,milletimizin gönlünde ve dilinde olan isim resmileşmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Aydın'ın paylaşımın altında çok sayıda yorum geldi.



Bu arada yasada, "Madde 37-(1) İstanbul iline bağlı "Eyüp" ilçesinin adı "Eyüpsultan" olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr



