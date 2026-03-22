İstanbul Fatih'te bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk ediliyor

İstanbul Fatih'te sebebi henüz bilinmeyen bir olay sonucu bir bina çöktü. Meydana gelen göçüğün ardından yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gerçekleştirilen ilk müdahaleler sonucunda, çöken binanın enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri operasyonlarına hemen başladı. Çöken binadan bir kişinin yaralı olarak kurtarılmasının ardından, ekiplerin enkaz üzerinde yürüttüğü arama, kurtarma ve inceleme çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...