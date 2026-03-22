İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray semtinde Ramazan Bayramı'nın son günü meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu iki bina çöktü.

Simge Sarıyar
İstanbul Fatih'te sebebi doğalgaz patlaması sonucu iki bina çöktü. Meydana gelen göçüğün ardından yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ENKAZDAN 7 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Çöken binaların enkazında mahsur kalanları kurtarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin göçük alanında yürüttüğü operasyonla 7 kişi enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin binaların enkazında başka birinin olup olmadığı yönündeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada çökmenin doğal gaz patlamasından kaynaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

