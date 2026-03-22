İstanbul Fatih'te iki binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen ve iki binanın çökmesine neden olan patlamanın ardından adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı incelemek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki savcının görevlendirildiğini duyurdu.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fatih'te yaşanan olaya ve başlatılan soruşturmaya ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı. Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden ve yaralılara şifa dileyen Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."