İstanbul felakete doğru sürükleniyor! Doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü...

2023 yılı içerisinde yurt genelinde yağışlardaki azalma su sorununu ortaya çıkardı.

Birçok bölgede barajlardaki doluluk oranları ciddi oranda düşürken on milyonlarca kişinin yaşadığı megakent İstanbul'da da barajlar alarm veriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Mayıs'ta yüzde 49,66'ya yükselen ve yıl içindeki en yüksek seviyesine gören barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,84'e gerileyerek yüzde 40'ın altına düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı şu şekilde:

• Istrancalar'da yüzde 34,63,

• Terkos'ta yüzde 28,43,

• Sazlıdere'de yüzde 23,49,

• Alibey'de yüzde 21,05,

• Büyükçekmece'de yüzde 21,18,

• Ömerli'de yüzde 72,64,

• Darlık'ta yüzde 56,2,

• Elmalı'da yüzde 30,71,

• Pabuçdere'de yüzde 4,51,

• Kazandere'de yüzde 7,09

SU MİKTARI 346 MİLYON 6 BİN METREKÜP

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibariyle 346 milyon 6 bin metreküp ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 448 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 598 milyon 3 bin metreküp olarak belirlendi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 348,26 kilogram oldu.

İŞTE İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları yıllara göre şu şekilde:

• 2013'te yüzde 72,91,

• 2014'te yüzde 20,08,

• 2015'te yüzde 80,99,

• 2016'da yüzde 65,38,

• 2017'de yüzde 73,7,

• 2018'de yüzde 74,31,

• 2019'da yüzde 71,63,

• 2020'de yüzde 60,01,

• 2021'de yüzde 69,85,

• 2022'de yüzde 69,38

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 460 milyon 54 bin metreküp su alındı.