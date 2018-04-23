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İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısıyla İstanbul, Gazi ve İnönü gibi köklü üniversitelerin de dahil olduğu 10 üniversitenin bölünmesi gündeme geldi. Kontenjan fazlalığının gerekçe olarak gösterildiği karara, üniversite öğretim üyelerinden ve öğrencilerden tepki gecikmedi. Konuyu değerlendiren TÜMOD İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Akalın, kararın üniversiteleri bilimsellikten uzaklaştıracağına dikkat çekti.

İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek

Hükümet,15 yeni üniversite kurulmasına dair yasa tasarısı hazırladı. 2'si vakıf olmak üzere 5 yeni üniversite kurulması planlanırken, 10 üniversitenin bölünerek yeni üniversitelere bağlanması gündemde.

Türkiye'nin üç büyük üniversitesi olan İstanbul, Gazi ve İnönü gibi üniversiteleri başta olmak üzere, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Mersin, Erciyes ve Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin de aralarında yer aldığı önemli birçok fakülte ve yüksekokul yeni üniversitelere bağlanacak.

İstanbul Üniversitesi’nden ayrılacak 9 fakülteyle İstanbul İbni Sina Üniversitesi; Gazi Üniversitesi'nden ayrılacak 9 fakülteyle de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adlı üniversiteler kurulması planlanıyor. YÖK'ün, köklü üniversitelerin bölünmesi konusunda gerekçesi ise kontenjan fazlalığı ve meslek yüksek okullarının artışı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof.Dr.Cüneyt Akalın, akademik olarak böyle bir talep ve gereklilik olmadığını belirtti. Üniversitelerin binalardan değil, akademik kadrolardan oluşması gerektiğini söyleyen Akalın, bu kararla üniversitelerde yandaşlığa ve bilimsellikten uzaklaşmaya yol açacağına dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi'nin İbni Sina ismiyle Silivri ya da Hadımköy'e taşınması konuşulurken, öğretim üyelerinden ve öğrencilerdense bölünme kararına tepkiler geliyor. 

Öğrenciler imza kampanyalarının yanı sıra, sosyal medyada "Üniversiteme Dokunma" başlığıyla çalışma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul üniversitesi #Gazi Üniversitesi #inönü üniversitesi #tümöd #Cüneyt Akalın
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