İstanbul genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polis ekibi ve bekçinin katılımıyla il genelinde geniş çaplı asayiş denetimi başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş denetimi gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde güvenlik ve düzeni sağlamak amacıyla "Huzur İstanbul" uygulamasını hayata geçirdi. Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçileri katıldı.

TAKSİM MEYDANI'NDA KUŞ UÇURTULMADI

Denetimlerin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri Taksim Meydanı oldu. Emniyet güçleri, belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışları tamamen kapatarak kontrollü geçiş sağladı. Sahadaki ekipler tarafından durdurulan araçlar ve sürücüler didik didik arandı. Kontrol noktalarında durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları gerçekleştirilirken, vatandaşlara ait el çantaları ve valizler ile araç içleri detaylı şekilde kontrol edildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ "HANNA" ARAÇLARI İNCELEDİ

Trafik kontrollerinin de eş zamanlı olarak yapıldığı asayiş denetimine polis helikopteri havadan destek verdi. Kara ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda narkotik dedektör köpeği "Hanna" da görev alarak araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Özel Harekat polislerinin de çevre güvenliğini sağladığı uygulamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Şehrin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan uygulamanın geç saatlere kadar kesintisiz süreceği öğrenildi.

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