İstanbul genelinde huzur uygulaması: İşte dev bilançonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, megakentte huzur ve güvenliği sağlamak adına dev bir organizasyona imza attı. "Huzur İstanbul" adı verilen ve dün gerçekleştirilen stratejik operasyon, suç oranlarını düşürmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla iki aşamalı olarak hayata geçirildi.

HAVADAN VE KARADAN ADIM ADIM TAKİP

Kentin güvenliğini sağlamak için titizlikle planlanan uygulamanın ilk perdesi saat 20.00 ile 22.00 arasında açıldı. Bu zaman diliminde şehrin kritik öneme sahip 209 farklı noktasında kontrol noktaları oluşturuldu. Sabit yol uygulaması şeklinde yürütülen bu aşamada bin 434 emniyet mensubu görev aldı.

Karadaki ekiplere havadan polis helikopteri, denizden ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot anlık destek sağladı. Operasyonun ikinci aşaması ise saat 22.00'den gece yarısı 23.59'a kadar sürdü. Bu evrede sahaya inen bin 301 personel, umuma açık mekanlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi.

GBT SORGUSUNDA YAKAYI ELE VERDİLER

Polis ekiplerinin şehir genelindeki denetim ağlarına takılan vatandaşların kimlik kontrolleri titizlikle yapıldı. Uygulama süresince toplamda 367 bin 862 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan bu geniş çaplı tarama sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 572 firari şüphelinin de aralarında olduğu toplam bin 62 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uygulama noktalarında ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda suç unsurlarına da geçit verilmedi. Ekiplerin dikkati sayesinde 25 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Silahların yanı sıra 70 adet fişek de muhafaza altına alındı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise bin 187 gram uyuşturucu madde ile 160 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira nakit paraya el konuldu.

TRAFİKTE KURALLARI HİÇE SAYANLARA MİLYONLUK CEZA

"Huzur İstanbul" uygulamasının bir diğer önemli ayağını trafik denetimleri oluşturdu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan 45 bin 473 araç ve 2 bin 734 motosiklet didik didik arandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Eksiklikleri giderilemeyen 14 araç trafikten men edilirken, kural ihlali yapanlara kesilen toplam ceza miktarı 2 milyon 417 bin 556 lira olarak kayıtlara geçti.

Denetimlerin mekan ayağında ise 676 umuma açık iş yeri denetlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yeri hakkında işlem yapılırken, kontroller sırasında tespit edilen 20 yabancı uyruklu şahıs ve 24 kişi hakkında idari işlem uygulandı.