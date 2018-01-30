İstanbul Güngören'de bir ay içinde iki kez trafo patladı. Art arda yaşanan patlamalara isyan eden mahalleli, belediye ekipleri ile tartıştı.

Bir ay içinde iki kez trafo patladı, mahalleli isyan etti.



Güngören'de 3 katlı bir binanın bodrum katında 11 Ocak'ta patlayan trafo gece yarısı ikinci kez patladı.



Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi, vatandaşlar sokağa çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın olup olmadığını kontrol etti.



Belediye ekipleri ise trafoda gerekli çalışmayı yaptı. Aynı trafoda daha önceden de birkaç kez patlama meydana gelmişti.



Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar ile belediye ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.







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