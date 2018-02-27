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İstanbul hava durumu-28 Şubat 2018 Çarşamba (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın akşam kar yağışının şiddetini artıracağını söyledi. Peki İstanbul'da 28 Şubat 2018 Çarşamba yani yarın okullar tatil mi?

İstanbul hava durumu-28 Şubat 2018 Çarşamba (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da yarın akşam kar yağışının şiddetini artıracağını söyledi

Prof. Dr. Şen, yarın gece sıcaklığın sıfır derecenin altına ineceğini belirtti.

Orhan Şen, perşembe günü sabah saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini aktararak şu uyarılarda bulundu:

"Perşembe kullanacaksanız yarın aracınızı ana yollara yakın park edin.

Ara yollar buzlanmadan dolayı kapanabilir.

Ana yollardada dikkatsiz sürücü riski vardır."

Perşembe günü akşamüstü batı bölgelerinde kar yağışının biteceğini aktaran Şen, Anadolu'da cuma gününe kadar süreceğini belirtti.

Şen, "Cumadan itibaren hava ısınıyor" dedi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Peki İstanbul'da 28 Şubat 2018 Çarşamba yani yarın okullar tatil mi?

Bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul hava durumu
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