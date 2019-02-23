İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da havaların soğuması ve kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı uyarılarda bulundu. Su sayaçlarının donmamasınına değinen İSKİ açıklamasında, "Basit tedbirlerle su sayaçlarınızı ve tesisatınızı soğuktan koruyabilirsiniz. Unutmayın: Tedbir almak, donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuzdur" denildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da havaların soğuması ve kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı uyarılarda bulundu.



Su sayaçlarının donmamasınına değinen İSKİ açıklamasında, "Basit tedbirlerle su sayaçlarınızı ve tesisatınızı soğuktan koruyabilirsiniz. Unutmayın: Tedbir almak, donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuzdur" denildi.



Açıklama şöyle:



"Hava sıcaklığının düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.



Su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.



Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.



Alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile irtibat kurabilirsiniz."



ulusal.com.tr







