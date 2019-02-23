banner1002
İSKİ'den önemli soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
İSKİ'den önemli soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler
Mustafa İlker Yücel 'Kırmızı İstanbul' projesini açıklayacak
Mustafa İlker Yücel 'Kırmızı İstanbul' projesini açıklayacak
BDDK Başkanı Akben duyurdu
BDDK Başkanı Akben duyurdu

İstanbul hava durumu ve kar yağışı haberleri: İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da havaların soğuması ve kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı uyarılarda bulundu. Su sayaçlarının donmamasınına değinen İSKİ açıklamasında, "Basit tedbirlerle su sayaçlarınızı ve tesisatınızı soğuktan koruyabilirsiniz. Unutmayın: Tedbir almak, donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuzdur" denildi

İstanbul hava durumu ve kar yağışı haberleri: İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da havaların soğuması ve kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı uyarılarda bulundu. 

Su sayaçlarının donmamasınına değinen İSKİ açıklamasında, "Basit tedbirlerle su sayaçlarınızı ve tesisatınızı soğuktan koruyabilirsiniz. Unutmayın: Tedbir almak, donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuzdur" denildi.

Açıklama şöyle:

"Hava sıcaklığının düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.

Alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile irtibat kurabilirsiniz."

ulusal.com.tr



Etiketler; #İskİ #istanbul #Hava durumu #kar yağışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.