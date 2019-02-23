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İstanbul hava durumu... Yağış yarın akşama kadar sürecek 

Marmara bölgesi karlı ve soğuk havanın etkisine girdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırdı. İstanbul için de uyarı geldi. Yağışın ve fırtınanın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceği tahmin ediliyor

İstanbul hava durumu... Yağış yarın akşama kadar sürecek 

Meteorolojiden kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. 

Marmara bölgesinde yüksek kesimler beyaza büründü. Kar, Kırklareli ve Çanakkale'de etkisini iyice arttırdı.

Yağış ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Çanakkale Boğaz'ı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'da da dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu
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