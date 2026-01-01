İstanbul Havalimanı 2025’te uçuş ve yolcu sayısıyla zirveyi bırakmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X platformundaki hesabından İstanbul Havalimanı’nın 2025 yılı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

84 MİLYONU AŞKIN YOLCU AĞIRLANDI

Paylaşılan verilere göre İstanbul Havalimanı, 2025 yılı genelinde toplam 549 bin 316 uçuş trafiğine sahne oldu.

Havalimanını kullanan yolcu sayısı ise 84 milyon 406 bin 50 kişiye ulaştı. Uraloğlu, bu verilerin İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

HAVACILIKTA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Verilerde dikkat çeken bir diğer detay ise büyüme oranları oldu. Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 5,07 oranında artış yakalandı. Uraloğlu, bu artışın Türkiye’nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, "İstanbul Havalimanımızla gökyüzündeki liderliğimizi her yıl daha da güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.