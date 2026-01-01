İstanbul Havalimanı 2025’te uçuş ve yolcu sayısıyla zirveyi bırakmadı

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanı'nın 2025 yılı performans raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Havalimanı 2025’te uçuş ve yolcu sayısıyla zirveyi bırakmadı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X platformundaki hesabından İstanbul Havalimanı’nın 2025 yılı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

84 MİLYONU AŞKIN YOLCU AĞIRLANDI

Paylaşılan verilere göre İstanbul Havalimanı, 2025 yılı genelinde toplam 549 bin 316 uçuş trafiğine sahne oldu.

Havalimanını kullanan yolcu sayısı ise 84 milyon 406 bin 50 kişiye ulaştı. Uraloğlu, bu verilerin İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

HAVACILIKTA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Verilerde dikkat çeken bir diğer detay ise büyüme oranları oldu. Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 5,07 oranında artış yakalandı. Uraloğlu, bu artışın Türkiye’nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, "İstanbul Havalimanımızla gökyüzündeki liderliğimizi her yıl daha da güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı 2025’te uçuş ve yolcu sayısıyla zirveyi bırakmadı - Resim : 1

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!Yurt
Abdulkadir Uraloğlu istanbul havalimanı
Günün Manşetleri
İstanbul Havalimanı 2025’te zirveyi bırakmadı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!
İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı
1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
7'den 70'e Türkiye Gazze için tek yürek
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
Çok Okunanlar
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi
Altın 2025’te tarih yazdı Altın 2025’te tarih yazdı
Altın fiyatları yeni yıla nasıl başladı? Altın fiyatları yeni yıla nasıl başladı?