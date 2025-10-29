İstanbul Havalimanı 7 yaşında: Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin "mega projesi" olarak anılan İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldığını hatırlatarak, Cumhuriyet'in 102'nci yılında İstanbul Havalimanı'nın da 7 yaşına girdiğini ifade etti.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: 7 YILDA 402 MİLYON YOLCU

Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumuna gelen İstanbul Havalimanı'nda ulaşılan rakamları paylaşan Uraloğlu, tesisin yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, 7 yıllık bilançoyu şu sözlerle özetledi: "İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcumuza ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik." Bakan Uraloğlu, aynı zaman diliminde taşınan kargo miktarına ilişkin olarak ise, "Aynı dönemde 15 milyon 535 bin ton yük taşındı." bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı'nın senelerdir Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını taşıdığını ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda da bu unvanını muhafaza ettiğini belirten Uraloğlu, rapordaki detaylara değindi. Uraloğlu, "Havalimanımız, 13-19 Ekim'i kapsayan raporda günlük ortalama 1556 uçuşla Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı." ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA BİR İLK: EŞ ZAMANLI ÜÇLÜ PİST OPERASYONU

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı aralıksız geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, bu kapsamda Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti ve sözlerini şöyle tamamladı: "17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa'da bir ilki başardık. Bu sistemle İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı."