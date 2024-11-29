İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan “Avrupa Havacılık Raporu”na göre, İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısıyla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı’nı, günlük 1243 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1151 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Bu veriler, İstanbul’un havacılık sektörü açısından ne kadar önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı da bu dönemde günlük 648 uçuşla 10’uncu sırada yer alarak İstanbul’un diğer önemli havalimanlarından biri olduğunu gösterdi.