İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın yayımladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), havacılık sektörünün nabzını tutan ve 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan "Avrupa Havacılık Raporu" verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Rapordaki istatistiklere göre İstanbul Havalimanı, belirtilen bir haftalık periyotta günde ortalama 1303 uçuşa ev sahipliği yaparak kıta genelindeki havalimanlarını geride bıraktı ve listenin ilk sırasına yerleşti.

Rapor detaylarında Avrupa'nın en yoğun uçuş trafiğine sahip diğer merkezleri de sıralandı.

İstanbul Havalimanı'nı takip eden rakipleri ve günlük ortalama uçuş sayıları şu şekilde kaydedildi:

İstanbul Havalimanı: 1303 uçuş

Amsterdam: 1261 uçuş

Londra Heathrow: 1254 uçuş

Paris Charles de Gaulle: 1215 uçuş

Madrid: 1186 uçuş

istanbul havalimanı