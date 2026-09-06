İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde! Günlük uçuş sayısıyla devleri geride bıraktı

EUROCONTROL tarafından paylaşılan haftalık veriler, kıta genelindeki hava trafiğinin seyrini ortaya koydu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde! Günlük uçuş sayısıyla devleri geride bıraktı
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayımladı. Açıklanan resmi veriler doğrultusunda, söz konusu dönemde günlük ortalama 1689 uçuş operasyonunun yürütüldüğü İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Ortalama 1689 seferle listenin ilk basamağına çıkan İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.

Sıralamanın devamında Amsterdam Havalimanı günlük 1419 uçuşla üçüncü, Londra Heathrow Havalimanı günlük 1329 uçuşla dördüncü oldu. Listenin ilk beşini tamamlayan Frankfurt Havalimanı ise günlük 1320 uçuşla bu merkezlerin hemen arkasında yer aldı.

Yaz döneminde yoğun yolcu hareketliliğine sahne olan Antalya Havalimanı, ulaştığı günlük ortalama 1032 uçuşla kıta genelinde en yoğun 9'uncu havalimanı olarak kayıtlara geçti.

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