İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirecek olan Türk Hava Yolları'nın "TK 2124" kodlu uçağı, Ankara'ya hareket etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 2124" kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere Ankara'ya hareket etti.TK 2124 sefer sayılı Ankara uçağında 340 yolcu bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.THY'nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bu sırada bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti.Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da biletlerini alarak bu uçakla Ankara'ya hareket etti.Çok sayıda basın mensubu da uçakta yer alıyor.İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya THY'nın "TK 2124" kodlu uçağı ile gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi için bilet alan ilk yolcuları, yapacakları sefer dolayısıyla duydukları heyecanı dile getirdi.İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 11.10'da gerçekleştirilen tarifeli sefere katılmak üzere havalimanına gelen yolculardan Emin Ensar Genç, ilk check-in yapanın kendisi olduğunu dile getirerek, "İlk Türk yolcuyum ve çok mutluyum. Allah böyle bir güzelliği çok şükür bize nasip etmiş oldu." dedi.Aynı uçakla gidip döneceğini belirten Genç, "Tamamen bir deneyim. Merak ve heyecanla geldim. Havalimanını gerçekten yaşaya yaşaya geldim. Temel atma töreninden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızla millet olarak yola çıktık. Memleketimiz çok güzel bir havalimanına kavuştu. Gelirken mimarisine baktım, yollarına baktım. Personelin güler yüzlülüğü... Allah nazardan esirgesin. Kıymetini çocuklarımız çok daha iyi anlayacak. Biletimi bir ömür boyu saklayacağım." diye konuştu.Yolculardan Erkan Kılınç da "İlk Business Class yolcusuyum ve 1. sırada oturuyorum. Bu tarihi ana tanıklık etmekten dolayı çok heyecanlıyım. THY ile çok sık uçuyoruz. Dünyanın her yerine bizi götürüyor sağolsun. Bugün de burada ilk uçuşta olmak için geldim. Ankara'da bir işim vardı burayı tercih ettim. Her şeyin ilki heyecanlıdır. Şu an gayet heyecanlıyım. Terminal binalarını ve yeni havalimanını çok büyük buldum." ifadelerinde bulundu.Eşinin sürprizi ile yolculuğa katıldığını anlatan yolcu Merve Taşyüz Polat ise "Çok mutluyum. Eşim sağolsun sürpriz yapıp, bilet almış. Maşallah yani memleketimizde böyle güzel işlerin yapılıyor olması bizim için gurur verici. Birkaç gün önce haberim oldu. Bir hedefe yönelik gitmiyoruz. Tamamen bu uçakta yerimizi almak için, bu duyguları yaşamak için bilet aldı eşim." ifadelerini kullandı.Timur Polat da duygularını şöyle dile getirdi:"Merve hanıma bir sürpriz olsun istedim. Beraber olmasını diledim eşimle öyle nasip oldu. Aslında aynı uçakla gidip dönmeyi istiyordum ancak gitmişken arkadaşları ziyaret etmek istedik. Yeni havalimanı, 3. köprü gibi birçok şeyi yaşamış olduk. Bizim kuşağımıza mı denk geldi. Hızlı bir şekilde bunları yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz."