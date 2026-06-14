İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı! INTERPOL'ün aradığı o isim yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan 28 yaşındaki İran vatandaşı R.A., İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı! INTERPOL'ün aradığı o isim yakalandı
Yayınlanma:

 Sınır kapılarındaki siber ve fiziki güvenlik taramalarına takılan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından ülkesine iade edilmesi amacıyla adli ve idari işlemler başlatıldı.

HAVALİMANI POLİSİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal binası içerisinde gerçekleştirdikleri risk analizi ve pasaport kontrol çalışmaları esnasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu R.A.'yı durdurdu. Şahsın kimlik ve pasaport bilgileri üzerinde siber sistemler aracılığıyla yapılan derinlemesine incelemede, hakkında INTERPOL araması bulunduğu deşifre edildi. Yapılan detaylı tescil taramasında, R.A.'nın İran adli makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" ve "uluslararası kaçakçılık" suçlarından köşe bucak arandığı ortaya çıktı.

HEM KIRMIZI BÜLTENİ HEM DE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VARMIŞ

Olayın ardından devreye giren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü uzmanları, zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan yasal veri sorgulamalarında, şüphelinin geçmiş dönemde Türkiye'de vize ihlali, ikamet izni süresinin aşılması ve kaçak çalışma izni ihlalleri gibi çok sayıda idari suça karıştığı belirlendi. Bu yasal ihlallerden ötürü R.A. hakkında Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarınca verilmiş aktif bir "yurt dışına çıkış yasağı" kararının da sistemde mevcut olduğu saptandı.

GÖÇ İDARESİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ: İADE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan zehir taciri R.A., emniyet müdürlüğündeki yasal ifade tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Türkiye'deki adli işlem basamaklarının tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek ve ülkesi İran'a teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği, iadeye yönelik uluslararası hukuki sürecin hassasiyetle sürdüğü öğrenildi.

ABD Ordusuna Ait F/A-18 savaş uçağı düştü! Ormanlık alanda dev yangın başladıABD Ordusuna Ait F/A-18 savaş uçağı düştü! Ormanlık alanda dev yangın başladıDünya
İsrail ateşkesi tamamen deldi, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi!İsrail ateşkesi tamamen deldi, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi!Gündem
interpol yakalama
Günün Manşetleri
Yeni haftaya kabus gibi başlıyor!
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı!
İsrail ateşkesi tamamen deldi
TBMM'den milyonları ilgilendiren dev paket!
Milyar liralık yasa dışı bahis şebekesi çökertildi!
Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na "Sömürge Komiseri" resti!
Pezeşkiyan'dan dünyayı sallayan "12 Günlük Savaş" açıklaması!
Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Diyarbakır Dicle'de Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı
Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
Çok Okunanlar
950 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 950 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın fiyatlarında 14 Haziran pazar bombası! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında 14 Haziran pazar bombası! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu?
Yeni haftaya kabus gibi başlıyor! Yeni haftaya kabus gibi başlıyor!
Meteoroloji haritayı turuncuya boyadı! 14 Haziran sel ve heyelanın vuracağı iller açıklandı Meteoroloji haritayı turuncuya boyadı! 14 Haziran sel ve heyelanın vuracağı iller açıklandı
Motorine büyük indirim geliyor! Motorine büyük indirim geliyor!