İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı! INTERPOL'ün aradığı o isim yakalandı

Sınır kapılarındaki siber ve fiziki güvenlik taramalarına takılan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından ülkesine iade edilmesi amacıyla adli ve idari işlemler başlatıldı.

HAVALİMANI POLİSİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal binası içerisinde gerçekleştirdikleri risk analizi ve pasaport kontrol çalışmaları esnasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu R.A.'yı durdurdu. Şahsın kimlik ve pasaport bilgileri üzerinde siber sistemler aracılığıyla yapılan derinlemesine incelemede, hakkında INTERPOL araması bulunduğu deşifre edildi. Yapılan detaylı tescil taramasında, R.A.'nın İran adli makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" ve "uluslararası kaçakçılık" suçlarından köşe bucak arandığı ortaya çıktı.

HEM KIRMIZI BÜLTENİ HEM DE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VARMIŞ

Olayın ardından devreye giren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü uzmanları, zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan yasal veri sorgulamalarında, şüphelinin geçmiş dönemde Türkiye'de vize ihlali, ikamet izni süresinin aşılması ve kaçak çalışma izni ihlalleri gibi çok sayıda idari suça karıştığı belirlendi. Bu yasal ihlallerden ötürü R.A. hakkında Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarınca verilmiş aktif bir "yurt dışına çıkış yasağı" kararının da sistemde mevcut olduğu saptandı.

GÖÇ İDARESİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ: İADE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan zehir taciri R.A., emniyet müdürlüğündeki yasal ifade tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Türkiye'deki adli işlem basamaklarının tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek ve ülkesi İran'a teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği, iadeye yönelik uluslararası hukuki sürecin hassasiyetle sürdüğü öğrenildi.