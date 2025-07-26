İstanbul Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı! Tüm zamanların zirvesi

Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından Arnavutköy'de hizmete giren İstanbul Havalimanı, yolcu trafiğinde tarihi bir eşiği geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, havalimanının açıldığı günden bu yana en yoğun gününü yaşadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tarihi Günlük Rekor: İstanbul Havalimanı, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırarak önemli bir kilometre taşına imza attı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmak büyük bir gurur kaynağıdır."

Yetkililer, bu başarının Türkiye'nin hava ulaşımındaki küresel rolünü daha da pekiştirdiğini vurguladı. Yaz sezonunun yoğunluğuyla birlikte rekorların devam etmesi bekleniyor.