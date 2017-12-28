İstanbul'da yılbaşı ve öncesinde kar yok. Bu akşam ve hafta sonu İstanbul yağmurlu. İşte hava durumuna dair son bilgiler

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) Prof. Dr. Orhan Şen, bugün akşam saatlerinde İstanbul, Çanakkale, Antalya, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli yağmur olduğunu belirtti.



Şen, hafta sonu İstanbul da dahil batı bölgelerinin yağışlı olduğunu, cumartesi akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu'nun iç kesimlerinde kar yağışın etkili olacağını ifade etti.



Ayrıca Şen, batı bölgelerinde 2 gün daha kuvvetli lodosun süreceğinin bilgisini verdi.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Prof. Şen, hafta sonu sıcaklıkların 5 ile 6 derece civarında düşeceğini belirtirken, İstanbul'da karın olup olmayacağına yönelik açıklama yaptı.



Şen, açıklamasında "Yılbaşı ve öncesinde İstanbul'da kar yok" ifadelerini kullandı.



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