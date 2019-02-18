31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçim için Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ilk başvuruyu yapan isim oldu.



31 Mart 2019’da yapılacak olan



VATANSEVERLER SEÇENEKSİZ DEĞİL!



“Belediyeler özelleştirildi, özel çıkara ve taşeronlara teslim edildi. İnsanlarımız, kâr amacına kurban edildi. Rant belediyeciliği kamu hizmetinin belini kırdı. Belediye başkanları, şirket genel müdürü haline getirildi! Artık yalnız yükselen gökdelenler, yeraltı tünelleri, alt geçit duvarları ve üst geçit demirleri var. Kentlerimiz beton kafeslerde boğuluyor! Kent mafyaları ve cemaat şeyhleri, kentlerimizi ve mahallelerimizi zincire vurdular. Belediyeleri de mafyalaştırdılar! Kamu hizmetlerini ve kamunun mallarını özelleştirdiler. İhale komisyoncularına yağmalattılar. Belediye kaynaklarıyla tarikat şeyhlerini ve yobazlığı beslediler. Rantçılık, kamu çıkarına karşıdır. Özelci değil kamucuyuz, bireyci değil toplumcuyuz!” diyen Mustafa İlker Yücel, vatanseverlerin seçeneksiz olmadığını ve Vatan Partisi yönetimindeki belediyelerin üreten, halka dayalı belediyeler olacağını vurguladı.



PKK, HDP ve FETÖ’nün hedef aldığı tek başkan adayı Mustafa İlker Yücel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını 3 Şubat Pazar günü Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Üsküdar’da düzenlenen aday tanıtım töreni ile kamuoyuna duyurmuştu.



Mustafa İlker Yücel, “Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk” projelerinden ilki olan Mavi İstanbul projesini 21 madde ile kamuoyuna duyurmuştu;



1- Mavi İstanbul

İstanbul ortasından deniz geçen bir şehir ama kimse farkında değil. 39 ilçemizden 23'ünün denize kıyısı var ama toplu taşıma tamamen karaya bağımlı. Yüzde 4 olan deniz taşımacılığı oranını, manevra kabiliyeti kuvvetli hızlı deniz araçlarıyla yüzde 15'e çıkaracağız. Toplu taşımada ray ve deniz ulaşımına ağırlık verilecektir. İstanbul denizle buluşacak!

Projelerin açıklanacağı diğer renkler ise şöyle;



2- Kırmızı İstanbul

İlk rengimiz, bizi birleştiren Türk Bayrağı’nın, bağımsızlık bayrağımızın rengi kırmızı! Milli belediye, bağımsız Türkiye’nin kalesidir. Belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracağız. İstanbul’umuzu Avrasya'nın yıldızı haline getireceğiz.



3- Yeşil İstanbul

Rantı amaç edinen sistem partileri İstanbul’u beton şehir haline getirdiler. Vatan Partisi ağaçlandırma seferberliği başlatacak ve kalan bütün ağaçlarımızı dokunulmaz ilan edecektir.



4- Beyaz İstanbul

Büyükşehir Belediye 2018 bütçesi, İETT ve İSKİ de dahil edildiğinde 42 milyar 600 milyon liradır. Her şey şeffaf olacak. Bütçe görüşmelerini halka açık yapacağız. 42 milyar 600 milyonun nasıl kullanıldığına dair hesabı kuruşu kuruşuna belediye binası önünde ilan edeceğiz.



5- Sarı İstanbul

Yenilenebilir enerji sistemleri kuracağız. İstanbul’un güneşinden ve rüzgarından enerji üreteceğiz.



6- Kahverengi İstanbul

İstanbul'da toprak sadece saksıda kaldı. Yeni nesil toprak kokusunu bilmiyor. Tarım arazisi olabilecek bütün alanlara imar yasağı getireceğiz. Tarımı özendireceğiz. Trakya ve komşu belediyelerle temiz ve güvenli gıda temini için özel anlaşmalar yapacağız.



7- Turkuaz İstanbul

Şehir ve kültür kavramının birbirine bu kadar yakıştığı çok az kent var. İstanbul bir kültür merkezidir. Kültürel değerlerimizi korumak ve turist sayısını arttırmak temel amacımız olacak. Dışarıya tanıtım, içeriye eğitim seferberliği başlatacağız. Vatan Partisi yönetiminde Türkçemizi gözümüzün bebeği gibi koruyacağız.



ulusal.com.tr 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçim için Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, resmi başvurusunu yaptı. Yücel, İstanbul adayları arasında başvurusunu yapan ilk isim oldu.“Belediyeler özelleştirildi, özel çıkara ve taşeronlara teslim edildi. İnsanlarımız, kâr amacına kurban edildi. Rant belediyeciliği kamu hizmetinin belini kırdı. Belediye başkanları, şirket genel müdürü haline getirildi! Artık yalnız yükselen gökdelenler, yeraltı tünelleri, alt geçit duvarları ve üst geçit demirleri var. Kentlerimiz beton kafeslerde boğuluyor! Kent mafyaları ve cemaat şeyhleri, kentlerimizi ve mahallelerimizi zincire vurdular. Belediyeleri de mafyalaştırdılar! Kamu hizmetlerini ve kamunun mallarını özelleştirdiler. İhale komisyoncularına yağmalattılar. Belediye kaynaklarıyla tarikat şeyhlerini ve yobazlığı beslediler. Rantçılık, kamu çıkarına karşıdır. Özelci değil kamucuyuz, bireyci değil toplumcuyuz!” diyen Mustafa İlker Yücel, vatanseverlerin seçeneksiz olmadığını ve Vatan Partisi yönetimindeki belediyelerin üreten, halka dayalı belediyeler olacağını vurguladı.PKK, HDP ve FETÖ’nün hedef aldığı tek başkan adayı Mustafa İlker Yücel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını 3 Şubat Pazar günü Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Üsküdar’da düzenlenen aday tanıtım töreni ile kamuoyuna duyurmuştu.Mustafa İlker Yücel, “Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk” projelerinden ilki olan Mavi İstanbul projesini 21 madde ile kamuoyuna duyurmuştu;İstanbul ortasından deniz geçen bir şehir ama kimse farkında değil. 39 ilçemizden 23'ünün denize kıyısı var ama toplu taşıma tamamen karaya bağımlı. Yüzde 4 olan deniz taşımacılığı oranını, manevra kabiliyeti kuvvetli hızlı deniz araçlarıyla yüzde 15'e çıkaracağız. Toplu taşımada ray ve deniz ulaşımına ağırlık verilecektir. İstanbul denizle buluşacak!Projelerin açıklanacağı diğer renkler ise şöyle;İlk rengimiz, bizi birleştiren Türk Bayrağı’nın, bağımsızlık bayrağımızın rengi kırmızı! Milli belediye, bağımsız Türkiye’nin kalesidir. Belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracağız. İstanbul’umuzu Avrasya'nın yıldızı haline getireceğiz.Rantı amaç edinen sistem partileri İstanbul’u beton şehir haline getirdiler. Vatan Partisi ağaçlandırma seferberliği başlatacak ve kalan bütün ağaçlarımızı dokunulmaz ilan edecektir.Büyükşehir Belediye 2018 bütçesi, İETT ve İSKİ de dahil edildiğinde 42 milyar 600 milyon liradır. Her şey şeffaf olacak. Bütçe görüşmelerini halka açık yapacağız. 42 milyar 600 milyonun nasıl kullanıldığına dair hesabı kuruşu kuruşuna belediye binası önünde ilan edeceğiz.Yenilenebilir enerji sistemleri kuracağız. İstanbul’un güneşinden ve rüzgarından enerji üreteceğiz.İstanbul'da toprak sadece saksıda kaldı. Yeni nesil toprak kokusunu bilmiyor. Tarım arazisi olabilecek bütün alanlara imar yasağı getireceğiz. Tarımı özendireceğiz. Trakya ve komşu belediyelerle temiz ve güvenli gıda temini için özel anlaşmalar yapacağız.Şehir ve kültür kavramının birbirine bu kadar yakıştığı çok az kent var. İstanbul bir kültür merkezidir. Kültürel değerlerimizi korumak ve turist sayısını arttırmak temel amacımız olacak. Dışarıya tanıtım, içeriye eğitim seferberliği başlatacağız. Vatan Partisi yönetiminde Türkçemizi gözümüzün bebeği gibi koruyacağız.