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İstanbul için kritik kar uyarısı yapıldı

İstanbul'da bu hafta içinin soğuyacağı, karla karışık yağmur ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi

İstanbul için kritik kar uyarısı yapıldı

İstanbul için kar uyarısında bulunuldu. Edinilen bilgilere göre, ilde gece saatleri itibariyle lodos etkisini gösterecek. Salı günü hava sıcaklıklarının yükseleceği, çarşamba günü de 5 derece civarında olacağı aktarıldı.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Öte yandan İstanbul'da perşembe günü özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle yağışların zaman zaman karlı karışık yağmur ve kara çevirebileceğinin bilgisi verildi.

ORHAN ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "13 Şubat itibarıyla Marmara Ege ve Akdeniz bölgeleri kuvvetli yağış ve meteorolojik afet riski olan günlere girecek" bilgisini paylaşmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #kar
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