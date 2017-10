Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen de "İstanbul Kuzeyden CB bulutları ile kuşatıldı Akşama doğru taarruza geçecekler" ifadeleriyle önemli uyarıda bulundu. Ayrıca Şen, "İstanbulun kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda her birinde metre kareye 50 kg yağış bırakacak su var" paylaşımı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'a bugün ve yarın sabaha kadar olan süreç için önemli yağış uyarısında bulundu.



İstanbul'da yaşayan vatandaşların dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, bir uyarı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Orhan Şen'den geldi.



Şen İstanbul'un kuzeyden kümülonimbus yani CB bulutları tarafından CB bulutları ile kuşatıldığını aktardı.



Ayrıca, Şen, "Akşama doğru taarruza geçecekler" bilgisini verdi.



'8 BULUT VAR, HER BULUTTA 50 KG YAĞIŞ BIRAKACAK SU VAR'



Ayrıca, Şen, "İstanbulun kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda her birinde metre kareye 50 kg yağış bırakacak su var" uyarısında bulundu.



Şen şunları aktardı:



Yağmura biraz mizah katalım dedim CB ler taarruza hazırlanıyor ama İstanbulun şehir yapısı olarak karşı koyacak bir gücü yok.



Bu taarruzda çok fazla korkulacak birşey yok ama genede tedbir almak gerek.



Sonuç: Akşama doğru yağış şiddetini artırır tam iş çıkışına gelecek bu nedenle erkenden eve gidip FB-EFES maçını kaçırmayalım​



KÜMÜLONİMBUS NEDİR?



kümülonimbus yani CB, kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu anlamına geliyor.



