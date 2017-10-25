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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu
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