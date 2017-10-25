Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.



Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.