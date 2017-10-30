Hava sıcaklıkları aniden düştü.
İstanbul'da bugün soğuk hava etkili oluyor.
İstanbul'da bugün 15 derece olan hava sıcaklığı perşembe gecesi 3 dereceye kadar düşecek.
KASIM AYI ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçmiş tarihli ortalama sıcaklık verilerine göre kasım aylarının ilk haftası en düşük sıcaklık ortalaması 10-11 derece arasında seyrederken bu hafta sıcaklık 3 derece civarlarına kadar düşecek.
İŞTE İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Soğuk ve çok bulutlu geçecek haftanın ardından hafta sonu yağmurla başlayacak. Mevsim normallerinin çok altında seyredecek sıcaklıklar bir miktar artacak.
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