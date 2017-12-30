Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Kentte sağanak yağışın öğleden sonra başlayacağı belirtildi. İşte hava durumuna dair son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİNİN UYARILARI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KIRKLARELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ: Kırklareli çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile gece saatleri arasında kuvvetli yağmur (20-50 kg/m2) şeklinde olması; akşam saatlerinden sonra başta Demirköy olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek bu kesimlerde (Kırklareli'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) 5 ila 10 cm kar örtüsü bırakması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Konya-Antalya Arasındaki Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı Uyarısı: öğle saatlerinden itibaren Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Demirköy olmak üzere kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



EDIRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ISTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



KOCAELI °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



TEKIRDAG °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



DENIZLI °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MUGLA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



MERSIN °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



ESKISEHIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



KAYSERI °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu



KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



SINOP °C, 14°C

Çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



RIZE °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu



SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu



TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu



TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AGRI °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MARDIN °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde batısı güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa)¸ Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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