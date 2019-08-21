Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak, "İstanbul tam sınırda" diye yazdı. Uçar, İstanbul'un hem doğusundan Kocaeli üzerinden hem de kuzeyinden Karadeniz'den yağış geldiğini kaydetti. Uçar, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan sağanak yağış uyarısında, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışların başta Anadolu yakası olmak üzere il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." denildi

İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak, "İstanbul tam sınırda" diye yazdı.



Uçar, İstanbul'un hem doğusundan Kocaeli üzerinden hem de kuzeyinden Karadeniz'den yağış geldiğini kaydetti.



MGM'den Ahmet Uçar, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak son radar görüntüsünü paylaştı.



METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



MGM tarafından İstanbul için yapılan yerel gökgürültülü sağanak yağış uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.



İBB AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sağanak yağış için uyarıda bulundu.



AKOM'un uyarısında şu ifadeler yer aldı:



"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.



Yağışların başta Anadolu yakası olmak üzere il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.



Serin hava, ani yağışlar ve kararsız hava koşulları nedeni ile yağış miktarları beklenenden fazla olabilmektedir.



Bölgemizde görülecek kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) önceden tedbir alınmalı ve dikkatli olunmalıdır"







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