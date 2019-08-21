Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak, "İstanbul tam sınırda" diye yazdı. Uçar, İstanbul'un hem doğusundan Kocaeli üzerinden hem de kuzeyinden Karadeniz'den yağış geldiğini kaydetti. Uçar, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı

İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak, "İstanbul tam sınırda" diye yazdı.



Uçar, İstanbul'un hem doğusundan Kocaeli üzerinden hem de kuzeyinden Karadeniz'den yağış geldiğini kaydetti.



MGM'den Ahmet Uçar, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak son radar görüntüsünü paylaştı.



METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



MGM tarafından İstanbul için yapılan yerel gökgürültülü sağanak yağış uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.



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