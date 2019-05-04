CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kısıtlı seçmen dediler. Sadece 766 kısıtlı seçmen var. Yalan makinesi iflas etti. Egemenlik milletindir. Demokraside halk yöneticilerini sandıkta belirler. YSK üstünde kamu gücüyle baskı kurmayı bırakın. Seçimlerin iptali için hukuki bir tek gerekçe yok. İstanbul'da CHP kazandı." dedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, açıklamalarda bulundu.



Tekin, sadece 766 kısıtlı seçmenin olduğunu belirtti.



CHP'li Tekin, seçimlerin iptali için hukuki tek bir gerekçenin olmadığını kaydetti.



İstanbul'da CHP'nin kazandığını söyleyen Tekin, şunları ifade etti:



"'Geçersiz oylar sayılsın' dediler. Hepsi sayıldı.



Talep ettiler. 6 İlçe'de tüm oylar sayıldı. Sondajlama yapıldı.



Sandık Kurulu üyeleri dediler. 24 Haziran'da da görev aldıkları ortaya çıktı.



Kısıtlı seçmen dediler. Sadece 766 kısıtlı seçmen var.



Yalan makinesi iflas etti.



Egemenlik milletindir. Demokraside halk yöneticilerini sandıkta belirler.



YSK üstünde kamu gücüyle baskı kurmayı bırakın.



Seçimlerin iptali için hukuki bir tek gerekçe yok.



İstanbul'da CHP kazandı.



AKP milli iradeyi içine sindirmek zorunda."



ulusal.com.tr



