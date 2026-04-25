İstanbul-İran uçuşları 56 gün sonra yeniden başladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları nedeniyle askıya alınan İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı İran uçuşları bugün itibarıyla tekrar başladı. İran hava sahasına giren uçakların güvenlik gerekçesiyle radar kapattığı görüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul-İran uçuşları 56 gün sonra yeniden başladı
28 Şubat’ta askıya alınan İstanbul Havalimanı merkezli İran uçuşları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalkan IranAir’e ait yolcu uçağı, saat 09.43’te İstanbul’a inerek süreci başlatan ilk uçak oldu. Bu seferi saat 12.03’te Iran AirTour ve 13.20’de Mahan Air uçuşları takip etti.

İstanbul Havalimanı’ndan İran’a yönelik operasyonlarda ise ilk kalkış Meraj Air tarafından saat 12.02’de yapıldı. Ardından 12.15’te Iran Air ve 13.32’de Iran AirTour uçakları Tahran’a gitmek üzere pistten havalandı.

RADAR KAPATMA ÖNLEMİ

Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte dikkat çeken bir güvenlik protokolü uygulandı. İstanbul’dan havalanan uçakların, Hazar Denizi üzerinden İran hava sahasına girdiği andan itibaren radarlarını kapattığı görüldü. Yaklaşık 2 saat 40 dakikalık uçuşun ardından uygulanan bu radar kapatma işleminin, bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

