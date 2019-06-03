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İstanbul Kadıköy'de ahşap konakta yangın

İstanbul Kadıköy'de ahşap bir konakta yangın çıktı. Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokağı'ndaki konak, yeni restore edilmişti. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kadıköy'de ahşap konakta yangın

Yeni restore edilmişti. Bir anda alevler sardı. İstanbul Kadıköy'de ahşap konakta yangın çıktı.

Üç katlı konağın bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşlar dumanı fark etti. Hemen yetkililere haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dernek binası olarak kullanılan konak boştu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

Yangın çevrede paniğe de neden oldu. Bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Bazıları da endişe içinde yangının söndürülmesini izledi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #Kadıköy
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