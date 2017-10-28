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İstanbul Kadıköy'de kadına silahlı saldırı! Aracında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de kadın sürücü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de kadına silahlı saldırı! Aracında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay saat 12.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. 

Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. 

Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. 


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağlamyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. 

Polis kaçan saldırganı arıyor. 

Görgü tanıkları, "İki el silah sesi duyduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #saldırı #Kadıköy #istanbul
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