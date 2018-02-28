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İstanbul Kadıköy'de toprak kayması
İstanbul Kadıköy'de toprak kayması
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İstanbul Kadıköy'de toprak kayması

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı

İstanbul Kadıköy'de toprak kayması

İstanbul Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 

Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. 

İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. 

Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Kadıköy
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