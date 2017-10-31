Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Bir ülke daha euroya geçiyor
Bir ülke daha euroya geçiyor
İstanbul'da soba faciası
İstanbul'da soba faciası

İstanbul Kağıthane'de servis sürücüsü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de, silahlı saldırıya uğrayan okul servisi şoförü hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de servis sürücüsü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, lise öğrencilerini okula bıraktıktan sonra Kağıthane Girne Caddesi'nde seyreden Kıyasettin Tacer'in (41) kullandığı 34 ZK 6776 plakalı minibüse, plakası alınamayan bir cipten ateş açıldı. Silahlı saldırıda Tacer ağır yaralanırken, cip olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tacer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Silahlı saldırı sırasında Tacer'in kullandığı cipte bulunan kadın hostesin olaydan yara almadan kurtulduğu, seken kurşunlardan bazılarının yol kenarında park halindeki 34 EZ 7913 plakalı minibüse de isabet ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #kağıthane
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul Bayrampaşa'da AVM'ye bombalı 4 mikrodalgalı fırın bırakmışlar
Sonraki Haber
AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu kendisini överken yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.