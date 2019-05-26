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İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de bir internet kafe önünde oturanlara silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan internet kafe önünde oturanlara silahla ateş açan şahıs, daha sonra beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnternet kafe sahipleriyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kağıthane
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