İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü. İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki 3 katlı bir bina çöktü. Binanın yanındaki 2 bina daha polisler tarafından boşaltıldı. Bölgede 2 araç da toprak altında kaldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Kağıthane'de bir binanın çöktüğü bilgisi alınmış olup, olay bölgesine ekiplerimiz sevk edilmiştir." denildi. İstanbul Valiliği, Kağıthane'de yıkılan binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı.



Toprak kayması sonucu bölgedeki 4 katlı bir bina çöktü.



Binanın yanındaki 2 bina daha polisler tarafından boşaltıldı.



Bölgede 2 araç da toprak altında kaldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Kağıthane'de yıkılan binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Kağıthane'de bir binanın çöktüğü bilgisi alınmış olup, olay bölgesine ekiplerimiz sevk edilmiştir." denildi.



ulusal.com.tr

