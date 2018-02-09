Yaklaşık 15 milyonu ilgilendiren İstanbul kart sahipleri için faydalı bir uygulama geliştirildi. Bundan sonra kart dolum merkezine gitmeye gerek kalmayacak. Akıllı telefonunuza okuttuğunuz kartınızla ilgili birçok işlemi yine telefondan yapabileceksiniz.

İstanbul'da ulaşım için toplu taşıma büyük önem taşıyor.



İstanbul'da hergün metro ve metrobüsü kullanan milyonlarca yolcunun hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım atıldı.



Birçok kişinin son dakikaya bıraktığı ve bakiyesinin yetmediği durumlarda sıkıntı yaşadığı İstanbulkart'ta, işler kolaylaşıyor.



Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının ilk sürümü yayınladı.



Uygulamaya yalnızca bir kart tanımlanabiliyor. Telefondaki uygulamayla bakiye öğrenme, karta lira yükleme işlemleri yapılabiliyor.



NFC destekli telefonlarınızda İstanbulkart'ınızı telefonunuzun arkasına okutarak anlık bakiye görüntüleyebilirsiniz.







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