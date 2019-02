Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağını açıkladı. Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 apartmanın riskli bulunduğunu belirterek, "Hak sahipleriyle görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik." dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çöken binanın enkazının bulunduğu yerde açıklama yapan Kurum, 4 gündür arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, çöken binanın çevresindeki alanın tamamını incelediklerini anlattı.

Çöken binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu analiz çerçevesinde 2 bina, İhya Apartmanı ve Şam Apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik." diye konuştu.



Vatandaşlara bakanlık olarak kira desteği verileceğini ve inşa sürecini TOKİ ile yürüteceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Yunus Apartmanı'nı da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını almak suretiyle boşaltıyoruz ve yıkımını da bugün yapacağız. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarımız riskli binalarla alakalı müracaatlarını hem Alo 181'e hem de bakanlığımızın il müdürlüğüne yapabilir. Burada bir iletişim ofisi kuracağız. Bu ofiste valiliğimiz, kaymakamlığımız ve bakanlığımızın ilgili birimleri olacak. Bu dönüşüm sürecini vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde yapıp, hak sahiplerimize sağlam ve güvenilir evlerini en kısa zamanda teslim edeceğiz."

Hem Yunus Apartmanı hem de risk taşıyan diğer apartmanların sakinleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Kurum, bu süreci başka anaların ağlamaması, başka ocaklara ateş düşmemesi adına hızlı bir şekilde yapmak istediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Kurum, "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız. Buna ilişkin başvuruları vatandaşlarımız bakanlığımıza yapabilir." diye konuştu.



"Vatandaşlar riskli binaları varsa bunların tespitini yapsın"

Bakan Kurum, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Riskli binaları varsa bunların tespitini yapsınlar. Devletimiz, bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde her türlü desteği yapıyor. Yapmaya da devam edecek." dedi.

Yunus Apartmanı'nın yıkımının bugün yapılacağını belirten Kurum, "Evdeki ziynet eşyalarını almaları için bir polisimiz ve itfaiyemiz vatandaşımıza eşlik ediyor. Hızlı bir şekilde evdeki özel eşyalarını almaları için müsaade ediyoruz. Aynı anda binayı olası risklere karşı izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın eşyalarını almalarının ardından yıkımı gerçekleştireceğiz. Gerekli araçlar 1-2 saat içinde yıkıma başlayacak." ifadelerini kullandı.



"Beton dayanımı yeni yönetmeliğin çok çok altında"

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından başlatılan tahkikata ilişkin soru üzerine Kurum, şu bilgileri verdi:

"Alınan beton numuneleri, beton sınıfının düşük olduğunu gösteriyor. Deniz kumunu, deniz kabuğunu zaten gözümüzle gördük. Beton kalitesinde ve kullanılan demirde, dayanım noktasında eksiklikler var. Şu anki yönetmelikler çerçevesinde mevcut beton dayanımı yeni yönetmeliğin çok çok altında. Hem bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı ve süreci yürütüyor. Bilirkişilerimiz binanın temelinden çatısına kadar olması gereken her alandan numunelerini aldılar. Laboratuvarda bunların testlerini yapıyoruz. Bu testler neticesinde bilirkişi heyetimiz bir rapor sunacak. Başsavcılığımız da bu rapora göre işlemini yürütecek. Bakanlıklar da ilgili soruşturmayı yürütüyor. Bitmesinin ardından açıklama yapacağız."



Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "Riskli binanız varsa, şüpheleniyorsanız bakanlığımıza ücretsiz olarak bunların tespitini yaptırın. Bu tespitlerin yapılmasına müteakip, gerekirse alanın tamamında bu projeyi yürütebiliriz. Devletimiz bu noktada her türlü yardıma hazır." dedi.

Boşaltılan alandaki vatandaşlarla alakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin, kiradan taşınmaya kadar her türlü desteği verdiğini belirten Kurum, vatandaşların irtibat ofisinden bu bilgileri alabileceğini dile getirdi.

Taşınma sürecine kadar da vatandaşları misafirhanelerde misafir ettiklerini ifade eden Kurum, taşınma süreci bitene kadar bu desteği vereceklerini anlattı.

Yunus Apartmanı'nın yıkımının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin soru üzerine Kurum, yandaki binalara zarar vermeyecek şekilde yıkımın gerçekleştirileceğini aktardı.

Yunus Apartmanı'nın yanında 1 tane sağlam bina bulunduğunu, diğerlerinin riskli olduğunu belirten Kurum, "Zarar vermeyecek şekilde yıkımı gerçekleştireceğiz. Elimizde olmayan sebepler de ortaya çıkabilir. Amacımız zarar vermeden süreci yürütmek." dedi.



"Kentsel dönüşümde yeni bir süreç başlatılacak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün akşam 76. saatte, vefat eden Şeyma Kambur ve iki çocuğunun enkazdan çıkarıldığını hatırlatarak, "İçişleri Bakanımız, 'Biz enkazın altında tespitlerimize göre başka biri olmadığını düşünüyoruz ama ihtiyaten arama kurtarma faaliyeti kesin olarak bitinceye kadar bu çalışmamız devam edecek' demişti. Şimdi saat 14.30 itibariyle arama kurtarma faaliyetleri AFAD koordinasyonunda resmi olarak tamamlandı. Hamdolsun başka bir vatandaşımıza ulaşmadık." değerlendirmesini yaptı.



Çöken binada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı misafir. Diğerleri vatandaşlarımız. Onlar da memleketlerinde, burada, defnediliyor, defnedildiler ve yaralılarımız da tedavi görüyor. Başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugünkü çalışmalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanımızın koordinasyonunda, liderliğinde, başta Yunus Apartmanı'nın güvenli bir şekilde boşaltılması, acil olan güvenlik açısından, kendileri açısından önemli olan malzemelerin alınmasıyla ilgili itfaiyemiz, polisimizin nezaretinde onlar yapılıyor. Kısa süre sonra da bu binanın yıkımına başlanacak."

Yunus Apartmanı ve civardaki apartman sakinleriyle bir araya geldiklerini, riskli olanlarla ilgili vatandaşlarla istişare ettiklerini kaydeden Yerlikaya, sözlerini, "İnşallah el birliği yaparak İstanbulumuzda bu mahalleden başlayan tıpkı Cumhurbaşkanımızın 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, buradan çıkarmamız gereken önemli dersler var' cümlesinde olduğu gibi kentsel dönüşümde inşallah buradan yeni bir süreç başlatılacaktır. Hükümetimizin, devletimizin, burada izleyeceği sürecin takipçisi, uygulayıcısı olacağız." diye tamamladı.



Tahkiye başladı

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki bina boşaltılmaya başlandı.

Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor.

Boşaltma işleminin ardından apartmanın yıkımına başlanacak.

Bu arada, çökme sonrasında tehlike nedeniyle boşaltılan 11 apartmandan, Yunus Apartmanı'nın yanı sıra riskli bulunan 8 bina için daha yıkım kararı alındı. Bu binaların da sırasıyla yıkılacağı öğrenildi.

Tespitler sonucunda iki binanın ise sağlam olduğu belirlendi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Orhantepe Mahallesi'ndeki tüm binalar için ücretsiz risk tespiti yapacağı, konuya ilişkin "02123184129" numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurulabileceği kaydedildi.