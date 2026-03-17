İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 4 tırda 527 kilo madde yakalandı, 7 kişi tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yurt dışından tırlarla getirilen uyuşturucu maddelere yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Simge Sarıyar
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir soruşturma yürüttü. Ekipler, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun tırlarla Türkiye'ye sokulduğunu tespit ederek şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

TESLİMAT SIRASINDA BASKIN

İzlemeye alınan 4 tırın 15 Mart'ta Küçükçekmece'de alıcılarla buluştuğu belirlendi. Güvenlik güçleri, buluşma anında araçlara operasyon düzenledi. Tırlarda yapılan aramalarda toplam 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları ortaya çıktı.

İKİSİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

