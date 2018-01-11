banner965
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

İstanbul, Manisa ve Giresun'da acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

İstanbul, Manisa ve Giresun'da bazı taşınmazlarla ilgili acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

İstanbul, Manisa ve Giresun'da acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

İstanbul, Manisa ve Giresun'da bazı taşınmazlar çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Deplase Hattı Projesi nedeniyle İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içindeki bazı taşınmazların, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Manisa'nın Kula, Alaşehir, Salihli ve Gölmarmara ilçelerindeki bazı taşınmazların da BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Espiye İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için de Giresun'un Dereli, Keşap ve Espiye ilçelerinde tespit edilen taşınmazların BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #acele kamulaştırma #giresun #istanbul #kamulaştırma #Manisa #Resmi Gazete
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son Dakika haberleri: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Sonraki Haber
Bakanlar Kurulu kararı: Bazı fakülte ve enstitüler için kurulma ve kapatılma kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.