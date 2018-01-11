İstanbul, Manisa ve Giresun'da bazı taşınmazlarla ilgili acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

İstanbul, Manisa ve Giresun'da bazı taşınmazlar çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Deplase Hattı Projesi nedeniyle İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içindeki bazı taşınmazların, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.



Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Manisa'nın Kula, Alaşehir, Salihli ve Gölmarmara ilçelerindeki bazı taşınmazların da BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Espiye İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için de Giresun'un Dereli, Keşap ve Espiye ilçelerinde tespit edilen taşınmazların BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.