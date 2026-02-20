İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu: 32 kulüp yöneticisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde görev yapan kulüp yöneticileri mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, bazı yöneticilerin kendilerine ait bahis hesapları bulunduğu tespit edildi. Soruşturmadaki en çarpıcı detay ise bu kişilerin, yöneticisi oldukları takımın oynadığı müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynamaları oldu. Savcılık, bu tespitler doğrultusunda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 farklı ilde harekete geçildi. Ekipler, önceden belirlenen 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Operasyon noktalarında yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan materyallere el koyma işlemi de gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında adresinde bulunamayan bir şüphelinin firari durumda olduğu bildirildi. Emniyet güçlerinin, yakalanamayan şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İşte gözaltına alınanların listesi...