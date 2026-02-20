İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu: 32 kulüp yöneticisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takıma bahis oynadıkları belirlenen 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan baskınlarda 32 kulüp yöneticisi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu: 32 kulüp yöneticisi gözaltında
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde görev yapan kulüp yöneticileri mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, bazı yöneticilerin kendilerine ait bahis hesapları bulunduğu tespit edildi. Soruşturmadaki en çarpıcı detay ise bu kişilerin, yöneticisi oldukları takımın oynadığı müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynamaları oldu. Savcılık, bu tespitler doğrultusunda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 farklı ilde harekete geçildi. Ekipler, önceden belirlenen 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Operasyon noktalarında yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan materyallere el koyma işlemi de gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında adresinde bulunamayan bir şüphelinin firari durumda olduğu bildirildi. Emniyet güçlerinin, yakalanamayan şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İşte gözaltına alınanların listesi...

İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu: 32 kulüp yöneticisi gözaltında - Resim : 1

Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli olduOcak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli olduEkonomi
Uzmanından hayati uyarılar: Ramazan'da kalp hastaları oruç tutabilir mi?Uzmanından hayati uyarılar: Ramazan'da kalp hastaları oruç tutabilir mi?Yaşam
istanbul kulüp operasyon gözaltı
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Hesabından habersiz 1.6 milyon TL çekildi
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar