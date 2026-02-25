İstanbul merkezli 10 ilde uluslararası uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında, tonlarca uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen şahısların suçtan elde ettiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, araç ve şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantıları olan bir uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

EUROPOL VE MASAK İŞBİRLİĞİYLE TESPİT EDİLDİ

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütüldü. Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerdeki karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları, şebekenin deşifre olmasını sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Emniyet güçlerinin zanlılara yönelik yürüttüğü detaylı araştırmalarda çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Yakalanan şüphelilerin, hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından ekipler düğmeye bastı. İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Ekipler; 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el koydu. Gözaltına alınan 10 şüpheli, yasal işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

