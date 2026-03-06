İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 20 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis çetelerine finansal altyapı sağladığına dair kuvvetli suç şüphesi saptandı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE KARMAŞIK PARA TRANSFERLERİ

Dosyadaki bilgilere göre, bu finansal altyapı üzerinden elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak yasal finansal sisteme sokulmaya ve aklanmaya çalışıldı.

Öte yandan, İGaming adlı altyapı sağlayıcı firmanın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 farklı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı desteği sunduğu belirlendi.

11 AYLIK İŞLEM HACMİ 26,5 MİLYAR LİRA

Hazırlanan MASAK raporu, yasa dışı sistemin ulaştığı devasa boyutu ortaya koydu. Sistemin aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde ettiği ve bu paranın Malta merkezli Paymix aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. MASAK verilerine göre şüpheliler, Ocak-Kasım 2025 dönemini kapsayan süreçte toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira işlem hacmine ulaştı.

Yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması ve 20 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler; İstanbul, Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu doğrultuda 11 araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsanın da aralarında bulunduğu toplam 75 menkul ve gayrimenkul donduruldu. Ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildiği, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.