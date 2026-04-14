İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon: 17 doktor gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Örgüte müzahir bir yurtta, ders çalışma adı altında oluşturulan hücresel Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldığı belirlenen 17 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, daha önce haklarında itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin örgütle bağlantıları deşifre edildi. Zanlıların isimlerinin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" üzerinden yapılan mesaj içeriklerinde geçtiği saptandı. Ayrıca emniyet güçleri, 17 şüphelinin örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında hareketlilik bulunduğunu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma kayıtlarının olduğunu belirledi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin, örgüt tarafından kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarının netleşmesinin ardından düğmeye basıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ekipler; İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, kimliği önceden tespit edilen 17 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

15'İ KAMU HASTANELERİNDE AKTİF GÖREVDE

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamının doktor olduğu bildirildi. Resmi işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülen zanlılardan 15'inin halihazırda kamu hastanelerinde aktif olarak doktorluk mesleğini sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.