İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 kişi tutuklandı, 69 grup tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satıcılığı yapan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21’i grup yöneticisi olmak üzere 324 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguları biten 324 şüphelinin tamamı sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1 OCAK 2025’TEN BU YANA 18 BİN 136 ŞAHIS YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, operasyonun yanı sıra 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiler de paylaşıldı:

“Ayrıca söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992’si tutuklanmıştır.”

29,5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Açıklamada uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütlerine yönelik çalışmalara da yer verildi. Buna göre, suç örgütü lideri ve üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329’unun tutuklandığı belirtilerek, “Suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına el konulmuştur” denildi.

12 SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLARDA TONLARCA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç suç örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.