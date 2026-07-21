İstanbul Merkezli 16 ilde siber operasyon! "Hesapçı" ve "Atıcı" ağında 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir dolandırıcılık çetesini deşifre etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiraladıkları belirlendi. Kamuoyunda "hesapçı" olarak tabir edilen kişileri temin eden şüphelilerin, bu hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettikleri ve dolandırıcılık gelirlerinin bu hesaplara aktarılmasını sağladıkları tespit edildi.

HAKSIZ KAZANCI KRİPTO PARAYA ÇEVİRMİŞLER

Soruşturmada şüphelilerin, temin ettikleri hesapçıları bünyelerinde ve himayeleri altında tuttukları anlaşıldı. Zanlıların, hesaplara aktarılan haksız kazancın banka şubelerinden ya da ATM'lerden nakit olarak çekilmesini veya izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri ortaya çıkarıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: BİLİNMEYEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Kimlik ve adresleri tek tek belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere 16 farklı ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi