İstanbul merkezli 21 ilde dev operasyon: 'Yeni nesil' çetenin yöntemi kan dondurdu

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

"Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik yürütülen soruşturmanın çapı Türkiye genelini kapsadı. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla çetenin faaliyetleri ve çalışma yöntemleri tek tek deşifre edildi. Örgütün, eylemlerinde kullanmak üzere genellikle 18 yaşından küçük çocukları seçtiği tespit edildi. Çetenin, bu çocukları örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, ardından çalıntı araç veya motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit gibi suçlarda kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN 'LÜKS YAŞAM' TUZAĞI

Örgütün eleman kazanma yöntemi de soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden gençleri hedef aldığı belirlendi. Çetenin, "lüks yaşam" ve "yüksek kazanç" vaatleriyle çocukları kandırarak örgüte üye yapmaya çalıştıkları saptandı.

Ayrıca örgütün yine sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü de tespit edilen detaylar arasında yer aldı.