İstanbul Merkezli 21 İlde Operasyon! 31 Şüpheli Yakalandı

Yüksek kâr vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırıyorlardı. İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Merkezli 21 İlde Operasyon! 31 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütü yönetme, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir suç örgütünün devre mülk sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

İstanbul Merkezli 21 İlde Operasyon Başlatıldı

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ıslak imzalı devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve devre mülk sahiplerinin bilgilerini içeren listeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Silahlı Çatışmada 17 TutuklamaSilahlı Çatışmada 17 TutuklamaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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